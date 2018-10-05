Сборным России и Украины предложили встретиться

Сборные России и Украины могут провести товарищеский матч

Глава международной организации Sport for all Янис Кузинс заявил о желании провести товарищеский футбольный матч между сборными России и Украины в честь предстоящего 27-летия установления дипломатических отношений между странами.

"Мы уже подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу (РФС) и Федерации футбола Украины (ФФУ). Отправлено оно будет на следующей неделе. Спорт — это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений.

Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу", — цитирует Кузинса газета "Известия".

В 2014 году Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение из соображений безопасности не проводить встречи российских и украинских команд.