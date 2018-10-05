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Сборным России и Украины предложили встретиться
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Сборные России и Украины могут провести товарищеский матч 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава международной организации Sport for all Янис Кузинс заявил о желании провести товарищеский футбольный матч между сборными России и Украины в честь предстоящего 27-летия установления дипломатических отношений между странами.
"Мы уже подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу (РФС) и Федерации футбола Украины (ФФУ). Отправлено оно будет на следующей неделе. Спорт — это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений.
Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу", — цитирует Кузинса газета "Известия".
В 2014 году Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение из соображений безопасности не проводить встречи российских и украинских команд.
Ранее на Украине потребовали от полузащитника лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко прекратить говорить на русском языке.
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