В «Анжи» начался бунт

Футболисты «Анжи» взбунтовались

Футболисты «Анжи» перестанут выходить на поле, если руководство клуба не решит проблему с долгами по зарплате. Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на письмо 23-х игроков, отправленное гендиректору клуба.

Футболисты заявили, что задолженность (как минимум две зарплаты) должна быть погашена до 18 октября. Если этого не произойдет, с 19 октября они перестанут играть и тренироваться.

19 октября «Анжи» должен сыграть с ЦСКА, ранее команда обыграла «Зенит» со счетом 2:1. Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее президент «Анжи» Осман Кадиев сообщал, что общий долг клуба составляет 260 миллионов рублей (в эту сумму входят зарплаты, налоги, контрагенты, небольшие долги перед другими клубами). Он отметил, что долги перед футболистами с прошлого сезона «не такие уж огромные».

В октябре гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что общая задолженность выросла до 300 миллионов из-за невыплаченных игрокам зарплат. Задержки по зарплатам доходят до четырех месяцев.