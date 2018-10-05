Два «зенитовца» вошли в команду недели в Лиге Европы

Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев и его одноклубник Леандро Паредес вошли в символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы, сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в команду недели также вошли защитники Джеймс Таверниер ("Рейнджерс", Шотландия), Сократис Папастатопулос ("Арсенал", Англия), Ибраима Конате ("Лейпциг", Германия), Данни да Коста ("Айнтрахт", Германия), полузащитники Марин Томасов ("Астана", Казахстан), Кристоффер Захариассен ("Сарспборг", Норвегия), Филип Костич ("Айнтрахт") и нападающие Лео Жаба (ПАОК, Греция) и Альфредо Морелос ("Рейнджерс").
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" на домашней арене одержал победу над пражской "Славией" со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что экс-футболист грозненского "Ахмата" номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.