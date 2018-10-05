Ещё
«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в Туле
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в Туле 

Газета.Ru + ещё 9 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
"Арсенал" из Тулы в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой" сумел избежать поражения, сыграв вничью — 1:1, сообщает "Советский спорт".
Начало осталось за гостями, которые открыли счет в компенсированное к первому тайму время — Сильвестр Игбун вошел в штрафную и нанес блестящий удар в дальнюю девятку. Отыграться хозяева сумели только во втором тайме, когда первым на добивание успел Георгий Костадинов.
"Уфа", имея девять баллов, располагается на 13-ой строчке, а "Арсенал" с 10-ю очками идет двумя позициями выше.
Самарские "Крылья Советов" ранее представили нового главного тренера.
Россия. Чемпионат России. 10-й тур. "Арсенал" (Тула) — Уфа (Уфа) — 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Игбун, 45+2; 1:1 — Костадинов, 70.
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Мали Н'Диайе В "Баварии" вступили в брак две футболистки женской команды В "Реале" задумались об увольнении Лопетеги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду грозит пожизненное за изнасилование51
«Не пустил меня в дом»
ЦСКА усилился английским нападающим
«Опять скандал?»13
Нурмагомедова освистали в США8
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
06:47
Домрачева отказалась бегать с голой грудью
Биатлон
05:24
«Побью любого без сожаления»
MMA Статьи
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение