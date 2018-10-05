«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в Туле

"Арсенал" из Тулы в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой" сумел избежать поражения, сыграв вничью — 1:1, сообщает "Советский спорт"

Начало осталось за гостями, которые открыли счет в компенсированное к первому тайму время — Сильвестр Игбун вошел в штрафную и нанес блестящий удар в дальнюю девятку. Отыграться хозяева сумели только во втором тайме, когда первым на добивание успел Георгий Костадинов.

"Уфа", имея девять баллов, располагается на 13-ой строчке, а "Арсенал" с 10-ю очками идет двумя позициями выше.

Самарские "Крылья Советов" ранее представили нового главного тренера.

Россия. Чемпионат России. 10-й тур. "Арсенал" (Тула) — Уфа (Уфа) — 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Игбун, 45+2; 1:1 — Костадинов, 70.