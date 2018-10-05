Слуцкий заявил о готовности своего клуба биться

Российский наставник голландского "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч с "Хераклесом", сообщает "Советский спорт"

"У нас есть проблемы с травмами и дисквалификациями, но мы готовы биться. Проблемы с составом не делают жизнь легче, но мы приложим все усилия, чтобы порадовать фанатов победой.

"Хераклес" уже выиграл много матчей, так что встреча будет интересной. Для меня особенно важно то, как мы играем. Когда мы показываем характер и бьемся всей командой, мы достигаем результата", — цитирует российского тренера пресс-служба клуба.

"Витесс" не может одержать победу уже в двух матчах подряд, сыграв вничью с "Ден Хаагом" (1:1) и уступив "Фейеноорду" (1:2).

Ранее "Витесс" Слуцкого проиграл "Фейеноорду", а судья удалил трех игроков.