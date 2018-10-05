Ещё
Слуцкий заявил о готовности своего клуба биться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Слуцкий заявил о готовности своего клуба биться 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский наставник голландского "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч с "Хераклесом", сообщает "Советский спорт".
"У нас есть проблемы с травмами и дисквалификациями, но мы готовы биться. Проблемы с составом не делают жизнь легче, но мы приложим все усилия, чтобы порадовать фанатов победой.
"Хераклес" уже выиграл много матчей, так что встреча будет интересной. Для меня особенно важно то, как мы играем. Когда мы показываем характер и бьемся всей командой, мы достигаем результата", — цитирует российского тренера пресс-служба клуба.
"Витесс" не может одержать победу уже в двух матчах подряд, сыграв вничью с "Ден Хаагом" (1:1) и уступив "Фейеноорду" (1:2).
Ранее "Витесс" Слуцкого проиграл "Фейеноорду", а судья удалил трех игроков.
Газета.Ru: последние новости
Неймар назвал трех лучших футболистов мира Долги "Анжи" возросли до 300 млн рублей Месси: "Барселона" никогда не должна зависеть от одного футболиста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду грозит пожизненное за изнасилование19
«Опять скандал?»: Шипулин вернулся ради России1
На ЦСКА завели дело после крупной победы30
Загитова шокировала откровенной программой68
Промоутер Дон Кинг подал на Поветкина в суд
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
06:47
Домрачева отказалась бегать с голой грудью
Биатлон
05:24
«Побью любого без сожаления»
MMA Статьи
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение