Жиру может покинуть «Челси»

Нападающий "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Fanatik, переговоры по трансферу француза ведет "Бешикташ".

Напомним, что следующим летом у Жиру истекает соглашение с лондонским клубом.