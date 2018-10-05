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Жиру может покинуть «Челси»
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Жиру может покинуть «Челси» 

Soccer News + ещё 1 22 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает Fanatik, переговоры по трансферу француза ведет "Бешикташ".
Напомним, что следующим летом у Жиру истекает соглашение с лондонским клубом.
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