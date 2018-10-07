Почему стоит посмотреть матч «Зенит» — «Краснодар»

Главным противостоянием десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) станет встреча лидеров первенства. «Зенит» постарается продлить беспроигрышную серию в домашних матчах, а «Краснодар» — нанести подопечным Сергея Семака второе подряд поражение на арене «Санкт-Петербург» и впервые за два года выйти на первую строчку турнирной таблицы чемпионата. Также особенным этот матч станет для Олега Шатова , который провёл в составе южан вторую часть прошлого сезона.

Синдром матчей с лидерами

На протяжении нескольких последних сезонов «Краснодар» воспринимается как крайне амбициозная команда, которая неизменно оказывается слабее прямых конкурентов. В прошедшем сезоне в восьми матчах с клубами из топ-4 РПЛ он победил дважды, а уступил шесть раз. Правда, стоит отметить, что все эти поражения пришлись на период работы с командой бывшего главного тренера Игоря Шалимова

С приходом Мурада Мусаева на тренерский мостик краснодарские футболисты начали доказывать, что способны побеждать лидеров чемпионата России, а значит, и претендовать на самые высокие места. Так, в концовке прошлого сезона они одолели «Зенит» и «Локомотив». Железнодорожники успели капитулировать и в нынешнем турнире.

Таким образом, поединок с петербуржцами покажет, какие перспективы открываются перед «Краснодаром» в сезоне-2018/19. Если он справится с действующим лидером, то обретёт необходимый заряд уверенности, который может помочь в борьбе за получение первого в истории клуба главного трофея РПЛ.

Шанс для «Краснодара» возглавить турнирную таблицу

В начале сезона казалось, что у «Зенита» не будет соперников в борьбе за чемпионство. Питерцы со старта одержали пять побед подряд в чемпионате России. «Краснодар», напротив, лихорадило. Однако затем подопечные Сергея Семака разошлись миром со «Спартаком» , а в матче предыдущего тура и вовсе уступили терпящему финансовое бедствие «Анжи».

Южане тем временем добились четырёх побед подряд и сократили отставание от лидера до трёх очков. В случае победы «Краснодар» может впервые за более чем два года возглавить турнирную таблицу. Последний раз команда занимала первое место в чемпионате страны на старте сезона-2016/17 под руководством Игоря Шалимова. После третьего тура в активе коллектива было семь очков. Однако лидерство «быков» оказалось недолговечным — они завершили соревновательный год на четвёртом месте.

Удобный соперник для «Зенита»

Однако если верить статистике очных встреч, то шансов на успех у «Краснодара» не слишком много. В 14 матчах «Зенит» одержал восемь побед при трёх поражениях.

Но такие цифры во многом объясняются первыми годами южан в Премьер-лиге. Тогда «быки» пребывали в середине турнирной таблицы и не представляли особой опасности для четырёхкратного чемпиона России.

Первую победу над «Зенитом» «Краснодар» одержал в 2015-м, причём на выезде, — 2:1, а год спустя команда проиграла в Санкт-Петербурге с минимальным счётом.

Преимущество своего поля

На стороне «Зенита» не только многомиллионный бюджет и статус фаворита практически в каждом очном противостоянии в рамках национального первенства, но и поддержка трибун. Команда ещё ни разу не уступила на своём поле в нынешнем сезоне и приложит все усилия, чтобы этого не произошло и в десятом туре.

Примечательно, что последнее домашнее поражение «Зенита» в РПЛ датировано 7 апреля. Тогда на почти 65-тысячную арену «Санкт-Петербург» приехал «Краснодар», который проводил свой первый матч под руководством нового главного тренера Мурада Мусаева. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей, а сине-бело-голубые лишь третий раз в сезоне уступили при своих зрителях. Поэтому можно не сомневаться, что дружина Семака будет максимально мотивирована в этом поединке и всеми силами постарается не позволить «быкам» снова хозяйничать на своём стадионе.

Шатов против «Краснодара»

Одним из главных героев того матча стал полузащитник Олег Шатов. В «Зените» футболист не пользовался особым расположением Роберто Манчини , а потому зимой был вынужден на правах аренды перейти в «Краснодар». В составе «быков» игрок провёл шесть матчей и забил один мяч.

По иронии судьбы единственный гол пришёлся на встречу с «Зенитом». Шатов так сильно хотел огорчить собственную команду, что согласился заплатить клубу специальную компенсацию, лишь бы выйти на газон арены «Санкт-Петербург».

В результате точный удар Олега позволил гостям победить, а сам он после замены не сдержал слёз. При этом питерские болельщики проводили его с поля аплодисментами.

Впрочем, Шатов не единственный футболист «Зенита», поигравший за «Краснодар». Цвета соперников ранее защищали и Игорь Смольников Александром Ерохиным . А в составе «быков» поездка в Северную столицу станет особенной для Сергея Петрова , который является воспитанником сине-бело-голубых. Родной команде защитник оказался не нужен, и в 2013-м он перебрался на юг страны, где давно стал своим.

Противостояние молодых тренеров

Вызывает интерес и противостояние Сергея Семака и Мурада Мусаева на тренерском мостике. Карьера обеих специалистов только начинается, и оба уже признаны большими талантами.

Наставник «Зенита» в особом представлении не нуждается. Экс-капитан сборной России бронзовый призёр Евро-2008 — один из самых заслуженных и титулованных российских футболистов.

Тренерская карьера Семака пока тоже складывается удачно. Пробившись с «Уфой» в еврокубки, Сергей Богданович получил предложение от «Зенита», которое в скором времени принял.

Мусаев же в футбол на серьёзном уровне не играл, зато много работал с молодёжью. В результате он уже в 34 года возглавил «Краснодар» и в настоящий момент является самым молодым тренером РПЛ. Хотя де-юре командой руководит Олег Фоменко из-за отсутствия у Мурада тренерской лицензии необходимой категории.

Тем не менее под руководством Мусаева команда бьёт все рекорды по количеству набранных очков. В 17 матчах во всех турнирах «Краснодар» одержал 12 побед и потерпел лишь три поражения.

Ставка на атаку

Поединок «Зенита» и «Краснодара» можно смело записать в разряд тех, в которых на кону стоит шесть очков. Поэтому крайне интересно, насколько заряженными на победу будут обе команды, а следовательно, какое количество футболистов атаки окажется в их стартовых составах. В частности, рискнёт ли Семак с первых минут выпустить на поле пару нападающих Артём Дзюба Александр Кокорин . В трёх последних встречах он уже действовал по такой схеме, но делал это исключительно по ходу игры. Сыграет ли в этом роль победный гол девятого номера в матче с пражской «Славией» — узнаем совсем скоро.