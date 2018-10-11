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Дебош может стоить Мамаеву 2 миллиарда рублей
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Дебош может стоить Мамаеву 2 миллиарда рублей 

Рамблер + ещё 138 48 минут назад
Избивший трех человек футболист Павел Мамаев будет обязан заплатить клубу «Краснодар», за который играет, более двух миллиардов рублей за разрыв контракта. Об этом стало известно Telegram-каналу «Мутко против».
По информации канала, в контракте Мамаева с краснодарской командой есть пункт, по которому футболист будет обязан заплатить за разрыв контракта по дисциплинарным причинам 30 миллионов евро, то есть более 2,2 миллиарда рублей по курсу ЦБ на сегодня.
В начале недели Павел Мамаев вместе с игроком петербургского «Зенита» Александром Кокориным избили водителя журналистки Первого канала Виталия Соловчука, сотрудника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Накануне футболисты были задержаны по подозрению в хулиганстве.
9 октября пресс-служба «Краснодара» сообщала, что Мамаев будет оштрафован и отстранен от тренировок с первой командой. Кроме того, в клубе сообщили, что уже изучают вопрос о том, как именно разорвать контракт с Мамаевым, и «сделают все, чтобы этого добиться».
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