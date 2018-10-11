Дебош может стоить Мамаеву 2 миллиарда рублей

Избивший трех человек футболист Павел Мамаев будет обязан заплатить клубу «Краснодар», за который играет, более двух миллиардов рублей за разрыв контракта. Об этом стало известно Telegram-каналу «Мутко против».

По информации канала, в контракте Мамаева с краснодарской командой есть пункт, по которому футболист будет обязан заплатить за разрыв контракта по дисциплинарным причинам 30 миллионов евро, то есть более 2,2 миллиарда рублей по курсу ЦБ на сегодня.

9 октября пресс-служба «Краснодара» сообщала, что Мамаев будет оштрафован и отстранен от тренировок с первой командой. Кроме того, в клубе сообщили, что уже изучают вопрос о том, как именно разорвать контракт с Мамаевым, и «сделают все, чтобы этого добиться».