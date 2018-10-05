Берлускони ввел запрет в «Монце» на бороды и татуировки

Берлускони ввел запрет в «Монце» на бороды, татуировки и серьги

Новый владелец итальянского клуба "Монца", выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, Сильвио Берлускони ввел несколько ряд ограничений на внешний вид для игроков команды, сообщает "Советский спорт"

"Это будет молодая команда, собранная только из итальянских футболистов. У них будут нормальные прически. Мы уже нашли парикмахера в Монце, который готов постричь их бесплатно. Никаких бород, никаких татуировок. Они не смогут с гордостью носить свои серьги.

Они будут примером для подражания на поле, будут извиняться перед соперниками за нарушения и обращаться к судьям, как джентльмены. Если у них попросят автограф, они просто напишут свои имена и фамилии. Они всегда будут одеты солидно и модно. Хочу сделать что-то отличное от современного футбола", — приводит слова Берлускони Football Italia.

Берлускони приобрел "Монцу" в конце сентября 2018 года. Прежде 82-летний итальянец владел "Миланом".