За Роналду заступилась бывшая девушка

Экс-подруга Роналду заступилась за футболиста после обвинения в изнасиловании

Бывшая девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Рафаэлла Фико заступилась за португальского футболиста после того, как его обвинили в изнасиловании, передает "Советский спорт" "Когда слышишь такое, всегда удивляешься. У меня 11 месяцев были отношения с ним, и я могу сказать, что Криштиану нормальный, простой, спокойный парень, со мной он был настоящим джентльменом. Как он вел себя дома? Тренировался, качал пресс перед ужином, смотрел фильмы…", — приводит слова девушки Mundo Deportivo. Роналду обвиняется в изнасиловании жительницы США Кэтрин Майорги в 2009 году. Ранее объявилась новая жертва изнасилования Роналду.