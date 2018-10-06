Почеттино высказался о проблемах современного футбола 

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«Крылья Советов» прервали серию из трёх поражений в РПЛ, обыграв «Динамо»

Неймар поддержал Смолова после травмы, подарив футболку с пожеланиями выздоровления

Сёмин рассказал, сыграет ли Фарфан за «Локомотив» в матче РПЛ с ЦСКА