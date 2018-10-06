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«Спартак» рассказал о делах Ещенко и Глушакова
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«Спартак» рассказал о делах Ещенко и Глушакова 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Московский футбольный клуб «Спартак» заявил, что футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко продолжают набирать форму. У футболистов «красно-белых» возник конфликт с главным тренером команды Массимо Каррерой.
«Оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке», сообщает пресс-служба «Спартака».
Экс-капитан и защитник столичного клуба принимали участие в матчах молодёжной команды против ЦСКА (2:1) и «Ростова» (4:0) в сентябре текущего года.
«Спартак» сыграет с красноярским «Енисеем» 7 октября в рамках Российской премьер-лиги. Время встречи — 11:30 по московскому времени.
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