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Неймар сделал подарок Смолову
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Неймар поддержал Смолова после травмы, подарив футболку с пожеланиями выздоровления 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов показал футболку, которую получил в подарок от форварда «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймара.
Фото подаренной Неймаром футболки Смолов опубликовал в сервисе Stories в своём Instagram.
«Оставайся сильным, мой друг», — написано на футболке с автографом бразильца.
29 сентября стало известно, что Смолов перенёс операцию на ключице и не сможет помочь своему нынешнему клубу в течение ближайших 30—40 дней.
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал травму Смолова большой потерей для команды.
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