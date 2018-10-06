Неймар сделал подарок Смолову

Неймар поддержал Смолова после травмы, подарив футболку с пожеланиями выздоровления

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов показал футболку, которую получил в подарок от форварда «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймара.

Фото подаренной Неймаром футболки Смолов опубликовал в сервисе Stories в своём Instagram.

«Оставайся сильным, мой друг», — написано на футболке с автографом бразильца.

29 сентября стало известно, что Смолов перенёс операцию на ключице и не сможет помочь своему нынешнему клубу в течение ближайших 30—40 дней.