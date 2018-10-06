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«Крылья Советов» обыграли «Динамо»
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«Крылья Советов» прервали серию из трёх поражений в РПЛ, обыграв «Динамо» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самарские «Крылья Советов» одержали победу над московским «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая на «Самара Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Автором единственного гола в матче стал форвард самарского клуба Сергей Корниленко.
Для самарцев эта победа позволила прервать серию их трёх поражений. «Динамо» в свою очередь потерпело третье поражение подряд, и продлило безвыигрышную серию до четырёх матчей.
В 11-м туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом», а «Динамо» на своём поле примет санкт-петербургский «Зенит».
Ранее сообщалось, что Овчинникову не нравится, когда ЦСКА называют пионеротрядом.
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