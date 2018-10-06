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Экс-вратарь «Динамо» установил рекорд чемпионата Англии
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Экс-вратарь «Динамо» установил рекорд чемпионата Англии 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер английского "Вулверхэмптона" португалец Нуну Эшпириту Санту установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Португальский специалист решил не вносить изменений в состав на игру против "Кристал Пэлас" и выпустил на поле то же сочетание игроков, что и в семи играх сезона перед этим.
Как сообщает "Би-би-си", Эшпириту Санту установил рекорд, выпустив на поле с первых минут в восьми матчах подряд одних и тех же игроков.
Стартовый состав "Вулверхэмптона" в игре с "Кристал Пэлас" выглядит следующим образом: Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Диогу Жота, Моутинью, Элдер Кошта, Рубен Невеш, Доэрти, Хименес.
"Вулверхэмптон" не проигрывает в пяти последних матчах в АПЛ и занимает в таблице АПЛ девятое место. Это лучший результат клуба за последние 37 лет.
Во время карьеры игрока Эшпириту Санту в 2005–2006 годах выступал за московское "Динамо".
Ранее "Крылья Советов" обыграли "Динамо" в первом матче без Тихонова.
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