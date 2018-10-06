Кирьяков высоко оценил состав «Динамо»

Экс-форвард московского "Динамо" и сборной России Сергей Кирьяков рассказал о своем впечатлении от поражения бело-голубых от самарских "Крыльев Советов" (0:1) в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "РИА Новости"

"Мне тяжело судить, не знаю, что там сейчас в "Динамо" творится. Есть ситуация, которая предопределяет то, что сейчас происходит. Много всяких было скандалов, связанных с предыдущим менеджментом, с усилением. Понятно, что по именам это "Динамо" не должно находиться в таком положении. Но опять же, учитывая все, что творилось в клубе в последнее время, я не удивлен, честно говоря.

Руководство должно принимать решения, исходя из того, насколько их устраивает такая ситуация, и учитывая, какие отношения с Дмитрием Хохловым . Здесь со стороны сложно говорить. Конечно, всем болельщикам хочется, чтобы клуб как можно быстрее выбрался из зоны стыков. Хотелось бы видеть команду на более высоком месте. Есть объективные причины, вопрос усиления, финансовая составляющая и так далее", — уверен Кирьяков.

Ранее "Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в Туле.