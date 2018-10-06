«МЮ» вырвал победу у «Ньюкасла»

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ньюкасла», уступая в два мяча

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ньюкаслом" в матче восьмого тура английской премьер-лиги. Пропустив два мяча в начале встречи, команда Жозе Моуринью сумела выиграть 3:2.

Начало встречи оказалось катастрофическим для "Манчестер Юнайтед". К 10 минуте гости выигрывали 2:0 благодаря голам Кенеди и Йосинори Муто. Впервые в истории "МЮ" пропустил два мяча в первые 10 минут встречи.

У хозяев не получалось ничего. Угроза отставки Жозе Моуринью становилась все более и более реальной. Португалец это не мог не чувствовать и уже в первом тайме внес коррективы в игру. Вместо центрального защитника Эрика Байи на поле вышел атакующий полузащитник Хуан Мата

Но добиться перелома в первом тайме не получилось. Да и в начале второго периода "МЮ" никак не мог забить. Однако преимущество хозяев стало полным. Сказались удачно проведенные Моуринью замены. Помимо Маты на поле появились Маран Феллайни и Алексис Санчис.