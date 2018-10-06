Ещё
«МЮ» вырвал победу у «Ньюкасла»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ньюкасла», уступая в два мяча 

Вести.Ru + ещё 8 32 минуты назад
Фото: EPA
"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ньюкаслом" в матче восьмого тура английской премьер-лиги. Пропустив два мяча в начале встречи, команда Жозе Моуринью сумела выиграть 3:2.
Начало встречи оказалось катастрофическим для "Манчестер Юнайтед". К 10 минуте гости выигрывали 2:0 благодаря голам Кенеди и Йосинори Муто. Впервые в истории "МЮ" пропустил два мяча в первые 10 минут встречи.
У хозяев не получалось ничего. Угроза отставки Жозе Моуринью становилась все более и более реальной. Португалец это не мог не чувствовать и уже в первом тайме внес коррективы в игру. Вместо центрального защитника Эрика Байи на поле вышел атакующий полузащитник Хуан Мата.
Но добиться перелома в первом тайме не получилось. Да и в начале второго периода "МЮ" никак не мог забить. Однако преимущество хозяев стало полным. Сказались удачно проведенные Моуринью замены. Помимо Маты на поле появились Маран Феллайни и Алексис Санчис.
За 20 минут до финального свистка Мата со штрафного отыграл один гол. У "красных дьяволов" появился шанс спастись, и они им воспользовались. Через 6 минут Антони Марсьяль после передачи Поля Погба нанес точный удар. А в уж добавленное время невысокий Санчис головой забил победный мяч — 3:2. "Манчестер Юнайтед" одержал важную победу и сделал разговоры об отставке Жозе Моуринью менее актуальными.
Вести.Ru: последние новости
"Не виноватая я": Роналду грозит пожизненное за изнасилование event-girl "Манчестер Юнайтед" может сменить Моуринью на Венгера Баста порекомендовал "Ростову" переезжать на старый стадион
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава UFC объяснил инцидент с Макгрегором и Нурмагомедовым13
Ученица Тутберидзе вошла в историю фигурного катания7
Карпин пожаловался на покрашенный газон4
Нурмагомедова женили на Бузовой6
Названы гонорары Макгрегора и Нурмагомедова за бой8
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
Месть «Реала»: кто портит репутацию Роналду
Футбол Статьи
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:33
«Макгрегор не выйдет живым с октагона»
MMA Статьи
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение