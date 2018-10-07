«Арсенал» разгромил «Фулхэм»

В рамках 8-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Арсенал" в гостях разгромил земляков из "Фулхэма".
"Фулхэм" — "Арсенал" — 1:5 Голы: Ляказетт, 29 — 0:1, Шюррле, 44 — 1:1, Ляказетт, 49 — 1:2, Рэмзи, 67 — 1:3, Обамеянг, 79 — 1:4, Обамеянг, 90+1 — 1:5.
"Фулхэм": Беттинелли, Одои, Рим (Камара, 54), Ле Маршан, Кристи, Замбо (МакДональд, 62), Сери, Сессеньон, Виетто (Йохансен, 83), Митрович, Шюррле.
"Арсенал": Лено, Бельерин, Мутсафи, Холдинг, Монреаль, Торрейра, Джака, Ивоби (Рэмзи, 67), Мхитарян, Уэлбек (Обамеянг, 62), Ляказетт (Гуэндоузи, 80).