Зидан может стать главным тренером «Баварии»

По информации Bild, члены руководства немецкого клуба ищут замену наставнику, несмотря на то, что ранее президент "Баварии" Ули Хенес сказал, что хорватский специалист не будет уволен в ближайшее время.

Зидан весной покинул пост тренера мадридского "Реал" , последним клубом Венгера был лондонский "Арсенал", а Блан завершил карьеру в парижском "Пари Сен-Жермене".