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Зидан может стать главным тренером «Баварии»
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Зидан может стать главным тренером «Баварии» 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство мюнхенской "Баварии" начало рассмотрение кандидатур на замену главного тренера команды Нико Ковача, сообщает "Советский спорт".
По информации Bild, члены руководства немецкого клуба ищут замену наставнику, несмотря на то, что ранее президент "Баварии" Ули Хенес сказал, что хорватский специалист не будет уволен в ближайшее время.
Три французских тренера могут заменить Ковача: Зинедин Зидан, Лоран Блан и Арсен Венгер.
Зидан весной покинул пост тренера мадридского "Реал", последним клубом Венгера был лондонский "Арсенал", а Блан завершил карьеру в парижском "Пари Сен-Жермене".
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что хотел бы тренировать "Баварию", если бы ему выпала такая возможность.
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