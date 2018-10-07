«Витесс» Слуцкого разгромил «Хераклес» в восьмом туре Эредивизи

Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал разгромную победу над «Хераклесом» в матче восьмого тура голландской Эредивизи.

Встреча, прошедшая в Арнеме на стадионе «Гелредом» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Витесса» дубль оформил Уссама Дарфалу. Ещё по голу в свой актив записали Наварон Фор и Алесандер Бюттнер, реализовавший пенальти.

Теперь в активе команды Слуцкого три победы, три ничьи и два поражения.

В девятом туре «Витесс» на выезде сыграет с «Эксельсиором», а «Хераклес» на своём поле примет «Гронинген».

Ранее Слуцкий рассказал, за счёт чего «Витесс» может достигать высоких результатов.