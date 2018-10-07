«Витесс» Слуцкого разгромил «Хераклес»

Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал разгромную победу над «Хераклесом» в матче восьмого тура голландской Эредивизи.
Встреча, прошедшая в Арнеме на стадионе «Гелредом» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
В составе «Витесса» дубль оформил Уссама Дарфалу. Ещё по голу в свой актив записали Наварон Фор и Алесандер Бюттнер, реализовавший пенальти.
Теперь в активе команды Слуцкого три победы, три ничьи и два поражения.
В девятом туре «Витесс» на выезде сыграет с «Эксельсиором», а «Хераклес» на своём поле примет «Гронинген».
Ранее Слуцкий рассказал, за счёт чего «Витесс» может достигать высоких результатов.