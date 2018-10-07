«Зенит» обыграл «Краснодар» в 10-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Краснодар» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «Зенит» набрал 25 очков и сохраняет лидерство в чемпионате. Краснодарцы на втором месте с 19 очками.