Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Краснодар» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1.
На 50-й минуте встрече счёт в матче открыл Артём Дзюба, через 15 минут отрыв питерцам увеличил Роберт Мак — 2:0. Отыграть один мяч «Краснодару» удалось благодаря голу Павла Мамаева с пенальти.
Таким образом, «Зенит» набрал 25 очков и сохраняет лидерство в чемпионате. Краснодарцы на втором месте с 19 очками.
Ранее «Анжи» и «Ахмат» сыграли вничью, а «Спартак» одолел «Енисей».