Терри завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной Англии по футболу и лондонского "Челси" Джон Терри завершил карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"После невероятных 23 лет в качестве футболиста, я решил, что сейчас правильное время завершить карьеру игрока. В 14 лет я принял самое лучшее и важное решение: подписал контракт с "Челси". Никаких слов не хватит, чтобы описать, как много каждый в этом клубе значит для меня, особенно болельщики. С самого начала они полностью поддерживали меня, на поле и вне его, у нас с ними образовалась потрясающая связь", — написал 37-летний Терри.
"Вместе мы добились многого, и эти воспоминания останутся с нами, без вас мы бы этого не достигли, вы — лучшие болельщики на свете, надеюсь, вы гордились тем, как я играл в этой футболке и носил капитанскую повязку. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, тренеров, менеджеров, вспомогательный персонал. Все вы сопровождали меня на этом пути, я сыграл 717 матчей за клуб, который люблю, и имел привилегию быть капитаном команды. Вы помогли мне добиться моей подростковой мечты и стать капитаном сборной Англии, чем я невероятно горжусь", — отметил Терри.
Терри выступал за "Челси" в период с 1998 по 2017 год, в составе клуба он стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным — Суперкубка. Также он помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013). Защитник провел 717 матчей за "Челси", забив 65 голов и отдав 29 результативных передач. За сборную Англии он провел 78 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевых паса.
В прошлом сезоне он выступал за "Астон Виллу" во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, он провел за клуб 36 матчей, забив один гол. После окончания сезона его контракт истек, "Астон Вилла" предлагала ему продолжить сотрудничество, однако стороны не смогли прийти к соглашению. Московский "Спартак" в сентябре предлагал футболисту подписать с командой контракт, но англичанин отклонил предложение.