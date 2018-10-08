Терри завершил карьеру футболиста

Бывший футболист «Челси» и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении карьеры

Бывший капитан сборной Англии по футболу и лондонского "Челси" Джон Терри завершил карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"После невероятных 23 лет в качестве футболиста, я решил, что сейчас правильное время завершить карьеру игрока. В 14 лет я принял самое лучшее и важное решение: подписал контракт с "Челси". Никаких слов не хватит, чтобы описать, как много каждый в этом клубе значит для меня, особенно болельщики. С самого начала они полностью поддерживали меня, на поле и вне его, у нас с ними образовалась потрясающая связь", — написал 37-летний Терри.

"Вместе мы добились многого, и эти воспоминания останутся с нами, без вас мы бы этого не достигли, вы — лучшие болельщики на свете, надеюсь, вы гордились тем, как я играл в этой футболке и носил капитанскую повязку. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, тренеров, менеджеров, вспомогательный персонал. Все вы сопровождали меня на этом пути, я сыграл 717 матчей за клуб, который люблю, и имел привилегию быть капитаном команды. Вы помогли мне добиться моей подростковой мечты и стать капитаном сборной Англии, чем я невероятно горжусь", — отметил Терри.

Терри выступал за "Челси" в период с 1998 по 2017 год, в составе клуба он стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным — Суперкубка. Также он помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013). Защитник провел 717 матчей за "Челси", забив 65 голов и отдав 29 результативных передач. За сборную Англии он провел 78 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевых паса.