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Названы первые номинанты на «Золотой мяч»
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Агуэро и Бэйл вошли в число претендентов на «Золотой мяч» 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: EPA
Аргентинский нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и валлийский форвард испанского "Реала" Гарет Бэйл вошли в число претендентов на получение приза лучшему игроку мира по версии журнала France Football — "Золотой мяч". Об этом сообщается на официальном сайте издания.
Также в числе претендентов бразильский вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон, французский нападающий "Реала" Карим Бензема и уругвайский форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани. Всего претендентов будет 30, France Football будет объявлять их в течение дня.
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже. Также впервые будут вручены призы лучшему молодому футболисту и лучшей футболистке мира.
Журнал France Football учредил приз "Золотой мяч" в 1956 году. Первым обладателем награды стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. Наибольшее количество "Золотых мячей" (по пять) в своем активе имеют аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
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