Названы первые номинанты на «Золотой мяч»

Агуэро и Бэйл вошли в число претендентов на «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и валлийский форвард испанского "Реала" Гарет Бэйл вошли в число претендентов на получение приза лучшему игроку мира по версии журнала France Football — "Золотой мяч". Об этом сообщается на официальном сайте издания. Также в числе претендентов бразильский вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон, французский нападающий "Реала" Карим Бензема и уругвайский форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани. Всего претендентов будет 30, France Football будет объявлять их в течение дня. Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже. Также впервые будут вручены призы лучшему молодому футболисту и лучшей футболистке мира. Журнал France Football учредил приз "Золотой мяч" в 1956 году. Первым обладателем награды стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. Наибольшее количество "Золотых мячей" (по пять) в своем активе имеют аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду