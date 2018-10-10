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Бывший тренер сборной Италии возглавил «Кьево»
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Бывший тренер сборной Италии возглавил «Кьево» 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: EPA
70-летний специалист заменил на этом посту Лоренцо Д'Анну.
"Кьево" крайне неудачно выступает в нынешнем сезоне. В восьми турах "летающие ослы" дважды сыграли вничью и шесть раз проиграли. Команда занимает предпоследнее место в Серии А. Незавидное турнирное положение стало причиной увольнения Лоренцо Д'Анны.
Новым тренером "Кьево" стал Джампьеро Вентура, последним местом которого была сборная Италии. Под его руководством итальянцы не смогли пробиться в число участников финальной части чемпионата мира 2018.
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