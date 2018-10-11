Ещё
Головин и Дзюба вошли в состав сборной на матч со шведами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Головин и Дзюба вошли в состав сборной России на матч Лиги наций со шведами 

ТАСС + ещё 26 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник Александр Головин и нападающий Артем Дзюба включены в стартовый состав сборной России по футболу на матч Лиги наций против команды Швеции. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Константин Рауш, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Алексей Ионов, Головин, Денис Черышев, Дзюба.
Встреча пройдет в Калининграде в четверг, начало — в 22:45 мск.
В Лиге наций сборная России выступает во второй группе лиги B с командами Турции и Швеции. Команда Станислава Черчесова в стартовом матче одержала победу над турками (2:1) и возглавляет турнирную таблицу.
ТАСС: последние новости
Суд арестовал Александра Кокорина по делу о хулиганстве Палата по разрешению споров РФС приняла заявление "Краснодара" по футболисту Мамаеву Профсоюз футболистов готов оказать юридическую помощь Кокорину и Мамаеву
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин арестован219
Мамаеву вынесли вердикт73
Кокорин придумал странное оправдание избиению50
Бывший зэк поведал о судьбе Кокорина и Мамаева255
Кокорина признали опасным87
Видео
04:29
«Зенит» нашел оправдание для Кокорина
Футбол
01:10
Отчим Кокорина в слезах покинул здание суда
Футбол
04:54
«Миллионы оставьте себе»: Хабиб предъявил UFC ультиматум
MMA Статьи
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
09:08
Дебош может стоить Мамаеву 2 миллиарда рублей
Футбол
03:43
«Петух сборной»: Кокорина оскорбили перед дракой
Футбол
05:10
Кокорину и Мамаеву грозят новые статьи
Футбол
08:15
​Кокорин задержан
Футбол
05:24
«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»
MMA
02:11
Тесть похвалил Кокорина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение