Головин и Дзюба вошли в состав сборной на матч со шведами

Полузащитник Александр Головин и нападающий Артем Дзюба включены в стартовый состав сборной России по футболу на матч Лиги наций против команды Швеции. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Константин Рауш, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Алексей Ионов, Головин, Денис Черышев, Дзюба.
Встреча пройдет в Калининграде в четверг, начало — в 22:45 мск.
В Лиге наций сборная России выступает во второй группе лиги B с командами Турции и Швеции. Команда Станислава Черчесова в стартовом матче одержала победу над турками (2:1) и возглавляет турнирную таблицу.