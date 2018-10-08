Появилось видео избиения чиновника Кокориным и Мамаевым

Появилось видео драки с участием Кокорина и Мамаева

Инцидент произошёл сегодня утром, 8 октября. Футболисты со своими друзьями пришли в кафе, чтобы позавтракать. Компания Кокорина и Мамаева вела себя шумно, и персонал заведения попросил молодых людей соблюдать правила приличия, однако попытка не увенчалась успехом.

Одним из недовольных оказался постоянный посетитель кафе — чиновник из Минпромторга Денис Пак, который сделал им замечание. Игрокам и их друзьям это не понравилось, и между сторонами разгорелся конфликт. В ходе потасовки в чиновника летели стулья.