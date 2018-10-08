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Появилось видео избиения чиновника Кокориным и Мамаевым
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Появилось видео драки с участием Кокорина и Мамаева 

Чемпионат.com + ещё 93 1 час назад
В Сети появилось видео, на котором зафиксирована драка с участие нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в одной из кофеен Москвы.
Инцидент произошёл сегодня утром, 8 октября. Футболисты со своими друзьями пришли в кафе, чтобы позавтракать. Компания Кокорина и Мамаева вела себя шумно, и персонал заведения попросил молодых людей соблюдать правила приличия, однако попытка не увенчалась успехом.
Одним из недовольных оказался постоянный посетитель кафе — чиновник из Минпромторга Денис Пак, который сделал им замечание. Игрокам и их друзьям это не понравилось, и между сторонами разгорелся конфликт. В ходе потасовки в чиновника летели стулья.
Ранее МВД возбудило уголовное дело в отношении футболистов по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».
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