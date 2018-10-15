Отец попросил Мамаева не общаться с Кокориным

Отец Мамаева попросил сына не общаться с Кокориным

«Я со своей стороны ему, ну, не запретил, я его очень попросил: не надо вам с Александром вместе общаться. Не в плане «общаться», а в плане вот в увеселительных заведениях. Они не общались, ровно два года не общались. И они встретились на культурном мероприятии, посвященном, как они говорят, их дружбе», — сказал Константин Мамаев в интервью НТВ.

По его словам, ситуация с уголовным делом послужит футболисту «очень хорошим уроком».

Отец игрока также отметил, что спрашивал сына о причинах его поведения.

«Я говорю: а почему вы это сделали? Молчит. Нет у него объяснений. Он реально понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Они не имели никакого, ни морального права, ни физического права», — добавил он.

Ранее Мамаев и Кокорин рассказали, как им живется в СИЗО «Бутырка».