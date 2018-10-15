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Отец попросил Мамаева не общаться с Кокориным
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Отец Мамаева попросил сына не общаться с Кокориным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 98 9 минут назад
Отец футболиста Павла Мамаева Константин рассказал, что разговаривал с сыном по поводу продолжения общения с Александром Кокориным.
«Я со своей стороны ему, ну, не запретил, я его очень попросил: не надо вам с Александром вместе общаться. Не в плане «общаться», а в плане вот в увеселительных заведениях. Они не общались, ровно два года не общались. И они встретились на культурном мероприятии, посвященном, как они говорят, их дружбе», — сказал Константин Мамаев в интервью НТВ.
По его словам, ситуация с уголовным делом послужит футболисту «очень хорошим уроком».
Отец игрока также отметил, что спрашивал сына о причинах его поведения.
«Я говорю: а почему вы это сделали? Молчит. Нет у него объяснений. Он реально понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Они не имели никакого, ни морального права, ни физического права», — добавил он.
Ранее Мамаев и Кокорин рассказали, как им живется в СИЗО «Бутырка».
В пятницу стало известно, что Мамаева и Кокорина доставили в СИЗО «Бутырка». Суд арестовал спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве. Футболисты попали в «элитные» камеры.
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