Число «жертв» Роналду увеличилось

Число «жертв» Роналду возросло до четырех

Еще две женщины обвиняют в насилии нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду . Об этом сообщает The Sun со ссылкой на адвоката Лесли Стовалла, представляющего интересы американки Кэтрин Майорги

По информации издания, одна из женщин заявила, что была «ранена» Роналду, а другая заключила соглашение о неразглашении с футболистом, как и Майорга.

7 октября Стовалл рассказал, что к нему обратилась женщина, заявившая, что Роналду изнасиловал ее. По словам адвоката, она передаст информацию о насильственных действиях со стороны футболиста в полицию Лас-Вегаса.

Майорга первой публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. По словам американки, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Женщина утверждала, что спортсмен выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.

Форвард отрицает обвинения и намерен судиться с американкой. На фоне разбирательств с Майоргой Роналду пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.