Черчесов отреагировал на скандал с Кокориным

Черчесов отреагировал на скандал с участием Кокорина и Мамаева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал комментировать скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

"Тема неприятная, но она нас никак не касается", — заявил Черчесов на пресс-конференции.

В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

До этого инцидента возле гостиницы "Пекин" спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России "Побои" и статье 213 "Хулиганство".