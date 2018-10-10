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Черчесов отреагировал на скандал с Кокориным
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Черчесов отреагировал на скандал с участием Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru + ещё 68 58 минут назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал комментировать скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
"Тема неприятная, но она нас никак не касается", — заявил Черчесов на пресс-конференции.
В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
До этого инцидента возле гостиницы "Пекин" спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России "Побои" и статье 213 "Хулиганство".
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