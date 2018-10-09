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Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
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Стало известно состояние избитого Кокориным и Мамаевым чиновника 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Директор департамента Минпромторга Денис Пак получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы после драки с Александром Кокориным. Об этом в эксклюзивном интервью «Коммерсантъ FM» рассказал его адвокат Геннадий Удудян.
Кокорин и Мамаев избили чиновника в ресторане
«Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя были по расовым мотивам. Он сделал Кокорину и Мамаеву замечание, после чего получил удар по голове и кулаком по лицу. У моего доверителя — закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье "побои". Мы однозначно будем добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована, потому что это люди, представляющие опасность», — заявил Удунян.
Инцидент произошел 8 октября. Кокорин с Мамаевым вступили в конфликт с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным в одном из кафе в центре Москвы. На видео с камер наблюдения видно, что Кокорин ударил Пака стулом по голове. По сообщениям очевидцев, оба игрока находились в неадекватном состоянии. Жена Мамаева Алана извинилась за поведение футболистов и заявила, что они были пьяными.
Пак и Гайсин были доставлены в больницу, футболисты скрылись до прибытия полиции.
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