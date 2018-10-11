Ещё
Кадыров поможет Кокорину и Мамаеву
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кадыров поможет Кокорину и Мамаеву 

Национальная Служба Новостей + ещё 98 11 октября 2018
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Телеграме пост о ситуации с российскими футболистами:
"Павел Мамаев и Александр Кокорин прославились своим неспортивным поведением. Как публичные люди и законопослушные граждане, они обязаны были соблюдать правила поведения в обществе. По непонятным пока причинам оба футболиста оказались замешанными в потасовках с рукоприкладством. Оба игрока задержаны и находятся под стражей.
Я не ставлю перед собой цель давать правовые оценки их поступку. Этим займутся следствие и суд, если дело дойдёт до суда. Я вот о чем подумал… Любое судебное решение преследует цель воспитать человека через наказание. Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. На этот раз от него отворачивается общество. Появляются проблемы с трудоустройством. Я посоветовался с руководством Футбольного Клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде.
Заявляю ответственно, что мы не ждём от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель — помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия.
Но есть одно «но»! Давайте подумаем, сколько времени, сил, средств нужно, чтобы вырастить, воспитать, подготовить футболистов уровня сборной страны! Виноваты ли только они одни в этом, действительно, вопиющем поступке? С футболистами нам всем надо заниматься не только отработкой приемов игры, забивания голов, отражения атаки, но и воспитанием, разъяснять, что слава не служит основанием для нарушения закона, а налагает ещё большую ответственность.
Может быть нам всем следует также немного снизить накал эмоций, подумать, есть ли иной, менее болезненный выход из этого тупика? А что если ребятам разрешить, по-настоящему, стоя лицом к лицу, попросить прощения у пострадавших, оказать им финансовую и иную поддержку при восстановлении здоровья?
Я не знаю, какие для этого существуют юридические возможности. Но почему бы их не поискать? Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено.
Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей! Да, ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Но жизнь на этом не должна заканчиваться".
Национальная Служба Новостей: последние новости
Адвокат рассказал, что Кокорину и Мамаеву ждать в «Бутырке» Жена заключённого под стражу Мамаева получает угрозы из-за ситуации с мужем Экс-начальник ОВД: Мамаев и Кокорин получат минимум три года
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец дружбе? Кокорин и Мамаев «топят» друг друга146
Шнуров посвятил нецензурную оду Кокорину и Мамаеву37
«Дагестанский гангстер»: иностранцы в шоке от угроз Хабиба202
Салах забил удивительный гол3
Личное фото Загитовой вызвало дискуссию11
Видео
01:39
Что ждет Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
Футбол
04:37
Пора по камерам: как разошлись дороги Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
01:22
Кадыров одарил Нурмагомедова
MMA
01:03
Салах забил удивительный гол
Футбол Гандбол
04:37
Без Кокорина и Мамаева: что станет с «Зенитом» и «Краснодаром»
Футбол Статьи
06:33
«Дагестанский гангстер»: иностранцы в шоке от угроз Хабиба
MMA Статьи
01:12
Новый арест по делу Кокорина и Мамаева
Футбол
03:06
Мамаев получил первую передачу
Футбол
04:29
«Зенит» нашел оправдание для Кокорина
Футбол Криминал
04:51
В поддержку Кокорина и Мамаева готовят флешмоб
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение