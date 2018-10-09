Черчесов назвал желаемое место работы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хотел бы поработать в мюнхенской «Баварии».

Об этом Черчесов сказал в эфире программы «Познер».

«В главной команде страны я уже работаю, в "Спартаке" уже работал. А дальше — как бы сказал Чапаев, языки надо знать. Так как я знаю немецкий язык, то, чтобы легче работать, я бы, наверное, выбрал "Баварию" из Мюнхена. Это чтобы прийти и работать, а не с переводчиком бегать», — сказал Черчесов.

Напомним, Черчесов выступал в Германии в качестве футболиста за дрезденское «Динамо».

Со сборной Германии Черчесов дошел до четвертьфинала ЧМ-2018, а со «Спартаком» становился серебряным призером чемпионата России.