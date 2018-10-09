Захарова предложила представить, что футболистов будут «бить в табло»

Захарова предложила бить футболистов «стульями в табло» за пропущенные мячи

"А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а свое", — написала Мария Захарова на своей страничке в Facebook.

Напомним, что в понедельник утром Кокорин в одной из московских кофеен нанес стулом удар по голове директору департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денису Паку. Чиновник получил закрытую черепно-мозговую травму. Во вторник появилась информация о том, что в 8 утра понедельника игроки могли участвовать в избиении у гостиницы "Пекин" водителя телеведущей Ольги Ушаковой 33-летнего Виталия Соловчука , который сделал им замечание. В его избиении принимала участие группа из пяти человек, в которой, предположительно, находились Кокорин и Мамаев. Водитель получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа.

В отношении игроков начато уголовное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".

"Зените" , где играет Кокорин, назвали инцидент "вопиющим", а в "Краснодаре", где выступает Мамаев, приняли решение расторгнуть контракт с игроком.

Это не первый скандальный случай с участием двух молодых людей, которые, по их словам, отмечали 10-летие дружбы. В 2016 году они буквально взворвали общественное мнение, когда в СМИ попали кадры их разгульной вечеринки в Монте-Карло, на которую, по некоторым данным, было потрачено 250 тысяч евро. Тогда два друга отделались крупными штрафами и переводом во вторые команды своих клубов. Позже в соцсетях упоминалось о вызывающем поведении футболистов, в частности, о езде по "встречке" и стрельбе Кокорина в воздух на одной их свадеб. В интервью одному из спортивных каналов жена Мамаева дала понять, что разводится с Павлом, поскольку "он в последнее время сильно изменился". Она же в понедельник вечером заявила, что футболисты в момент совершения неадекватных действий утром 8 октября были пьяны.

По мнению экспертов, на этот раз друзья не ограничатся простыми штрафами и переводами в дубль, а с большой долей вероятности, учитывая неоднократные хулиганские действия, совершенные в составе группы, вполне могут угодить на скамью подсудимых, если дело будет переквалифицировано по статье "Хулиганство".