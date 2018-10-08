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Соловьев: пора наказать этих мажоров
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Соловьев предложил показательно наказать Кокорина и Мамаева 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео того, как российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избивают посетителя кафе, и предложил их показательно наказать.
«Кокорин и Мамаев с сотоварищами избивают посетителя в кафе. Может быть уже пора наказать показательно этих мажоров?», — написал Соловьев в своем микроблоге Twitter, разместив видео инцидента.
В комментариях к посту многие поддержали журналиста, предложив не ограничиваться публичным наказанием:
«Таких идиотов и из клубов гнать, зазведились через чур», — считает @cgFMTQdiL8jeuvM.
«Обращаюсь к Галицкому: я фанат «Краснодара», советую вам расторгнуть контракт с опозорившим наш футбол Мамаевым. Одно дело подраться на поле, другое дело с пьяной рожей в кабаке. Как-то не хочется смотреть такой футбол», — заявил Анатолий.
Некоторые припомнили Кокорину неподобающее поведение в Монте-Карло, когда тот пышно праздновал выход сборной России на чемпионате Европы в 2016 году.
Напомним, российских спортсменов заподозрили в нападении на водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой; якобы часом позже футболисты избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака.
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