Соловьев: пора наказать этих мажоров

Соловьев предложил показательно наказать Кокорина и Мамаева

«Кокорин и Мамаев с сотоварищами избивают посетителя в кафе. Может быть уже пора наказать показательно этих мажоров?», — написал Соловьев в своем микроблоге Twitter, разместив видео инцидента.

Кокорин и Мамаев с сотоварищами избивают посетителя в кафе. Может быть уже пора наказать показательно этих мажоров? pic.twitter.com/s7ZpcRUO04— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 9 октября 2018 г.

В комментариях к посту многие поддержали журналиста, предложив не ограничиваться публичным наказанием:

«Таких идиотов и из клубов гнать, зазведились через чур», — считает @cgFMTQdiL8jeuvM.

«Обращаюсь к Галицкому: я фанат «Краснодара», советую вам расторгнуть контракт с опозорившим наш футбол Мамаевым. Одно дело подраться на поле, другое дело с пьяной рожей в кабаке. Как-то не хочется смотреть такой футбол», — заявил Анатолий.

Некоторые припомнили Кокорину неподобающее поведение в Монте-Карло, когда тот пышно праздновал выход сборной России на чемпионате Европы в 2016 году.