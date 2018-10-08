Жена Мамаева подала на развод 

По данным издания, сегодня, 9 октября, Алана официально решила расторгнуть отношения с супругом.

Во второй половине сентября Алана Мамаева уже сообщала о «присоединении к отряду одиноких мам» на своей странице в социальной сети «Инстаграм». В беседе со Sport24 девушка объяснила это тем, что Мамаев «резко стал другим», а как у семьи у них «ничего не получается». В конце месяца Мамаева сообщила «Спорт-Экспрессу», что помирилась с мужем.