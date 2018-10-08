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Жена Мамаева подала на развод
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Жена Мамаева подала на развод 

Рамблер + ещё 30 19 часов назад
Супруга избившего чиновника игрока футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева подала на развод. Об этом стало известно сайту Sport24.
По данным издания, сегодня, 9 октября, Алана официально решила расторгнуть отношения с супругом.
"Стулом в табло": Захарова о Кокорине и Мамаеве
Утром 8 октября Павел Мамаев и его коллега из петербургского «Зенита» Александр Кокорин избили главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, генерального директора НАМИ Сергея Гайсина и водителя журналистки Первого канала.
Вечером того же дня Алана Мамаева заявила «Спорт-Экспрессу», что оба футболиста были пьяны, а ей стыдно за мужа.
Во второй половине сентября Алана Мамаева уже сообщала о «присоединении к отряду одиноких мам» на своей странице в социальной сети «Инстаграм». В беседе со Sport24 девушка объяснила это тем, что Мамаев «резко стал другим», а как у семьи у них «ничего не получается». В конце месяца Мамаева сообщила «Спорт-Экспрессу», что помирилась с мужем.
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