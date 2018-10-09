«Краснодар» решил выгнать Мамаева

«Краснодар» захотел разорвать контракт с Мамаевым

В футбольном клубе «Краснодар» изучают возможность расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым . Об этом сообщается на сайте клуба.

Представители «Краснодара» отметили, что профессиональные спортсмены максимально защищены условиями контрактов.

«Но мы сделаем всё, чтобы этого [расторжения контракта — прим.ред.] добиться», — подчеркивается в заявлении.

В клубе приняли решение применить к футболисту все санкции, предусмотренные контрактом, из-за драки в московском кафе.

"Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок)", — отмечается в сообщении.

Представители «Краснодара» назвали возмутительным инцидент в кафе и заявили, что такому поведению нет оправданий.

Ранее в Сети появился ролик с дракой, в которой участвовали Кокорин и Мамаев. СМИ сообщали, что футболисты пришли в московское кафе с друзьями и вели себя шумно. Находившийся в «Кофемании» чиновник Минпромторга Денис Пак сделал им замечание, а игроки в ответ оскорбили мужчину по национальному признаку и начали нападать на него.

Пак получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. По факту случившегося в МВД завели дело по статье 116 УК РФ (побои). В деле может появиться второй потерпевший — находившийся с Паком в кафе гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин

Супруга Мамаева предположила, что футболисты были пьяны. Министр спорта Павел Колобков заявил, что игроков, скорее всего, больше никогда не пригласят в сборную РФ по футболу. Он выразил надежду, что «Зенит» и «Краснодар» также «сделают выводы».