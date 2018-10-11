Два года за известность. Что ждет Мамаева и Кокорина

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10 октября футболисты были задержаны на 48 часов. Их развели по разным камерам изолятора временного содержания на улице Петровка. Источник в правоохранительных органах сообщил СМИ о том, что Александр Кокорин Павел Мамаев признали свою вину. Сообщается, что из-за долгой неявки футболистов по вызову и широкого общественного резонанса, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Отметим, что у каждого из участников дела свой следователь. В свою очередь сторона защиты хочет добиться примирения сторон и не доводить дело до суда. В эфире НСН адвокат Александр Карабанов прокомментировал видео самого инцидента. По его словам на видео инцидента явно виден факт хулиганства и по этой статье футболистам может грозить до двух лет лишения свободы. «В данных действиях Кокорина и его подельника есть именно хулиганство, потому что все его поведение явно выражало неуважение к обществу. Это не просто побои, где человек ударил другого в результате какой-то стычки. Если такие действия были сопряжены высказываниями о национальности потерпевшего, то, безусловно, их можно квалифицировать именно как хулиганство на основании национальной розни», — рассказал адвокат. Губернаторское «чудо». Кто заменит в Забайкалье сбежавшую Жданову При этом, вызвавший общественный резонанс и судебное разбирательство инцидент, не вызвал возмущение у футбольных фанатов. В эфире НСН президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что в случае признания виновности футболистов, они должны понести такое же наказание, как и любой болельщик. «У нас в Конституции РФ все права граждан прописаны одинаково. То, что они такие известные, накладывало на них дополнительную ответственность, потому что пьяный фанат может выйти, помочиться на забор, никто на него внимания не обратит, а когда ты футболист сборной, ты должен свои поступки продумывать. Гвардии личных поклонников у Кокорина и Мамаева я не знаю. Может быть, у них в Instagram огромное количество подписчиков, и они их там морально поддерживают, но фанаты вряд ли пойдут где-то возмущение высказывать», — рассказал он. Напомним, ранее официальный магазин ФК «Зенит» убрал из перечня услуг печать фамилии Александра Кокорина на игровой футболке. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что во время заказа футболки болельщики сине-бело-голубых могут выбрать одну из 24 фамилий. Причём Кокорина там нет.