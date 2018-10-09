Жириновский заступился за Кокорина и Мамаева 

Владимир Жириновский призвал не быть жестокими с избившими чиновников футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом депутат Госдумы написал в своем Telegram-канале.
«Зачем кровожадность?» — задался он вопросом.
Лидер ЛДПР напомнил, как Советский Союз лишился «своего Пеле», когда по «сомнительному» обвинению в изнасиловании был лишен свободы футболист Эдуард Стрельцов.
По этой причине Жириновский, подчеркнув, что не оправдывает драки, призвал наказать Кокорина и Мамаева, не проявляя жестокость.
Утром 8 октября нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» в кофейне «Кофемания» на Никитском бульваре в Москве избили, в том числе стулом, руководителя одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и гендиректора научного центра НАМИ Сергея Гайсина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».