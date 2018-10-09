Жириновский заступился за Кокорина и Мамаева

«Зачем кровожадность?» — задался он вопросом.

Лидер ЛДПР напомнил, как Советский Союз лишился «своего Пеле», когда по «сомнительному» обвинению в изнасиловании был лишен свободы футболист Эдуард Стрельцов

По этой причине Жириновский, подчеркнув, что не оправдывает драки, призвал наказать Кокорина и Мамаева, не проявляя жестокость.