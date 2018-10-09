Ещё
Жириновский заступился за Кокорина и Мамаева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жириновский заступился за Кокорина и Мамаева 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Коллаж
Владимир Жириновский призвал не быть жестокими с избившими чиновников футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом депутат Госдумы написал в своем Telegram-канале.
«Зачем кровожадность?» — задался он вопросом.
Лидер ЛДПР напомнил, как Советский Союз лишился «своего Пеле», когда по «сомнительному» обвинению в изнасиловании был лишен свободы футболист Эдуард Стрельцов.
По этой причине Жириновский, подчеркнув, что не оправдывает драки, призвал наказать Кокорина и Мамаева, не проявляя жестокость.
Утром 8 октября нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» в кофейне «Кофемания» на Никитском бульваре в Москве избили, в том числе стулом, руководителя одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и гендиректора научного центра НАМИ Сергея Гайсина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Краснодар» решил выгнать Мамаева64
Нурмагомедова оставят без денег378
В Сети сравнили жен Хабиба и Макгрегора114
«Стулом в табло»: Захарова о Кокорине и Мамаеве21
Тест: Правда или выдумка про Кокорина и Мамаева?1
Видео
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
03:28
Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении
Футбол
02:33
«Краснодар» решил выгнать Мамаева
Футбол
01:12
Появилось видео избиения чиновника Кокориным и Мамаевым
Футбол Прочее
01:05
Собака выбежала на поле во время матча
Футбол
01:12
«Были пьяные, извините»
Футбол Статьи
06:33
«Извините за победу»: Хабиб издевается над фанатами
MMA
00:56
На дне: какая судьба ждет Головина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение