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Доренко нашел идеальную работу для Кокорина и Мамаева
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Доренко нашел идеальную работу для Кокорина и Мамаева 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко предложил заменить сотрудников ГРУ на «лихих футболистов» Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Кокорин и Мамаев на видео бьют как фсиновцы. Видно по повадке и по ударам, что это их страна, а не несчастных забитых чиновников. Орлы. Надо всех из ГРУ повыгонять, а на их место взять лихих футболистов. Если бы, например, Кокорин-Мамаев вместо Боширова-Петрова метнулись бы в Солсбери — какой был бы результат?», — задался вопросом Доренко в своем Telegram-канале Расстрига.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев предложил показательно наказать Кокорина и Мамаева.
Напомним, российских спортсменов подозревают в избиении водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой; якобы часом позже футболисты напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака.
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