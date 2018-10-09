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Валуев прокомментировал инциденты с Кокориным и Мамаевым
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Валуев прокомментировал инциденты с Кокориным и Мамаевым 

RT на русском + ещё 88 2 часа назад
Фото: © fc-zenit.ru
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Конечно, клубы могут наказывать своих игроков за недостойное поведения. В данном случае, я так понимаю, полиция будет разбираться, как я понимаю, они на этот момент должны побывать на допросе. Значит, заявление от потерпевшего есть. Хотя в случае видеофиксации даже может не потребоваться заявление, сам факт нарушения налицо», — заявил Валуев.
8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно об ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым.
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