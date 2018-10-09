Юрист: спасти Кокорина и Мамаева могут несколько вещей

Юрист рассказал, что может спасти Кокорина и Мамаева от наказания

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Павла Мамаева. Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал инциденты с участием футболистом Александра Кокорина «В их ситуации уже сложно что-то изменить, но теоретически Кокорина и Мамаева могут спасти несколько вещей: личные связи и ошибки со стороны следственных органов. Надеюсь, никаких ошибок не будет, и связи Кокорину с Мамаевым не помогут», — приводит слова юриста «Чемпионат». Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Ранее сообщалось, что в Кремле обратили внимание на инцидент с Кокориным и Мамаевым.