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Избитый футболистами водитель выступил с заявлением
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Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева

Избитый Мамаевым и Кокориным водитель выступил с заявлением 

Рамблер + ещё 15 2 часа назад
Водитель Виталий Соловчук рассказал, как его избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Виталий Соловчук работает водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Накануне, за сорок минут до инцидента в кофейне, футболисты избили его на стоянке у гостиницы «Пекин» в Москве.
Соловчук рассказал, что ожидал телеведущую, которая находилась на съемках. Неожиданно в машину села девушка, от которой сильно пахло духами и алкоголем. Девушка заявила, что села погреться. Буквально через минуту дверь открылась, и девушку кто-то вытащил из машины, а еще через пару минут раздался звук, как будто в автомобиль что-то кинули.
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Когда водитель вышел, на него налетели пять человек в состоянии алкогольного опьянения и стали обвинять его, что он им нахамил, а затем начали избивать. Они также спрашивали его, знает ли он, с кем имеет дело.
«Минимум пять человек наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление», — рассказал Соловчук в интервью «МК».
Сейчас пострадавший водитель находится в Боткинской больнице. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом носа, ушиб мягких тканей лица. Ольга Ушакова подала заявление в полицию, заведено уголовное дело.
Напомним, накануне стало известно, что Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника Минпромторга в кофейне. Он также подал заявление в полицию. Футболистов уже вызвали на допрос.
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