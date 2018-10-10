Расследование дел Кокорина и Мамаева передали МВД 

Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве передали расследование уголовных дел о побоях, фигурантами которых могут стать Александр Кокорин и Павел Мамаев. Его ход находится на контроле руководства правоохранителей столицы.
«Следователи следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве приступили к расследованию этих уголовных дел», — сообщили ТАСС в пресс-службе полиции.
Ранее юрист Михаил Барщевский заявил, что не стоит сажать в тюрьму российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за драку с представителями Минпромторга в московском кафе. По его мнению, они обязаны выплатить штраф, поскольку уже успели заработать «много и прилично».