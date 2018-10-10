Ещё
Расследование дел Кокорина и Мамаева передали МВД
Далее:
Читайте также:
Ещё
Кокорин и Мамаев готовят официальное заявление
Кокорин и Мамаев готовят официальное заявление

Расследование дел Кокорина и Мамаева передали МВД 

News.ru + ещё 81 38 минут назад
Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве передали расследование уголовных дел о побоях, фигурантами которых могут стать Александр Кокорин и Павел Мамаев. Его ход находится на контроле руководства правоохранителей столицы.
«Следователи следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве приступили к расследованию этих уголовных дел», — сообщили ТАСС в пресс-службе полиции.
Ранее юрист Михаил Барщевский заявил, что не стоит сажать в тюрьму российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за драку с представителями Минпромторга в московском кафе. По его мнению, они обязаны выплатить штраф, поскольку уже успели заработать «много и прилично».
News.ru: последние новости
Кокорин и Мамаев готовят официальное заявление Кокорина и Мамаева подозревают в ещё одном избиении Поперечный рассказал о дебоше Кокорина и Мамаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин сделал неожиданное заявление22
Нурмагомедов «пригрозил» президенту UFC
Кокорин и Мамаев готовят официальное заявление14
Как заработать на ближайших матчах Лиги наций1
Макгрегора отстранили от боев93
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол
02:49
Захарова предложила представить, что футболистов будут «бить в табло»
Футбол
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
05:38
Уткин сделал неожиданное заявление
Футбол
03:28
Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении
Футбол
03:27
Жена Мамаева подала на развод
Футбол
01:12
Видео драки Кокорина и Мамаева хотели выкупить за 5 млн
Футбол
02:33
«Краснодар» решил выгнать Мамаева
Футбол
03:54
Кокорин и Мамаев задержаны
Футбол Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение