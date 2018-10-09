В школе, где учился Кокорин, убрали посвящённый ему стенд

В школе №4 города Волуйки, где учился футболист Александр Кокорин убрали из школьного музея посвящённый ему стенд. Как сообщили RT в школе, композицию с известным земляком они пока не планируют показывать детям. В свою очередь руководитель аппарата администрации города Волуйки Алексей Климов заявил RT, что вопрос нужно ли оставить, в школьном музее стенд, посвящённый Кокорину, ещё не решён. «Я видел эти видео с побоищами. Я в шоке, мне неприятно за своего земляка. После результатов следствия, мы решим, место ли Кокорину в школьном музее», — сказал Климов. Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин задержаны полицией.