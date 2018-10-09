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В школе, где учился Кокорин, убрали посвящённый ему стенд
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В школе, где учился Кокорин, убрали посвящённый ему стенд 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В школе №4 города Волуйки, где учился футболист Александр Кокорин убрали из школьного музея посвящённый ему стенд.
Как сообщили RT в школе, композицию с известным земляком они пока не планируют показывать детям.
В свою очередь руководитель аппарата администрации города Волуйки Алексей Климов заявил RT, что вопрос нужно ли оставить, в школьном музее стенд, посвящённый Кокорину, ещё не решён.
«Я видел эти видео с побоищами. Я в шоке, мне неприятно за своего земляка. После результатов следствия, мы решим, место ли Кокорину в школьном музее», — сказал Климов.
Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин задержаны полицией.
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