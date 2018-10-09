Кокорину и Мамаеву грозит пожизненная дисквалификация

По информации издания, пожизненная дисквалификация рассматривается в качестве основного варианта наказания футболисту за избиение водителя Виталия Соловчука и чиновника Дениса Пака.

Дисциплинарный регламент РФС предусматривает пять санкций по отношению к физическим лицам в качестве наказания: предупреждение, удаление, дисквалификация, запрет на любую связанную с футболом деятельность, запрет на вход на стадион.