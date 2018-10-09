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Кокорину и Мамаеву грозит пожизненная дисквалификация
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Кокорину и Мамаеву грозит пожизненная дисквалификация 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Фото: Instagram
Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность пожизненной дисквалификации Александра Кокорина, передает «Чемпионат».
По информации издания, пожизненная дисквалификация рассматривается в качестве основного варианта наказания футболисту за избиение водителя Виталия Соловчука и чиновника Дениса Пака.
Дисциплинарный регламент РФС предусматривает пять санкций по отношению к физическим лицам в качестве наказания: предупреждение, удаление, дисквалификация, запрет на любую связанную с футболом деятельность, запрет на вход на стадион.
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