Ещё
Назван готовый приютить Кокорина и Мамаева ФК
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мамаев явился на допрос
Мамаев явился на допрос

Назван готовый приютить Кокорина и Мамаева футбольный клуб 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб (ФК) «Урал» готов подписать контракт с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые оказались в центре скандала из-за драк в Москве, сообщил президент ФК Григорий Иванов.
Иванов заявил, что нельзя ставить крест на спортивной карьере Кокорина и Мамаева, так как они «отдали большую часть жизни этому делу», передает Ura.ru.
По мнению президента ФК «Урал», на футболистов «навешали всех собак», хотя еще не закончено разбирательство, не было суда, а сами спортсмены не прокомментировали ситуацию.
При этом он согласился, что участие Кокорина и Мамаева в потасовках — «это очень некрасивый поступок».
После окончания разбирательства «Урал» готов к любому контакту с высококвалифицированными спортсменами.
«Они еще молодые парни, их еще можно наставить на путь истинный. Этот поступок не пройдет для них просто так», — добавил Иванов.
Отмечается, что основным условием для трудовых соглашений между ФК и игроками станет взаимная договоренность по финансовым условиям.
Ранее стало известно, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отказались добровольно явиться на допрос в полицию.
До этого адвокат Умалат Сайгитов сообщил, что спортсмены извинятся перед пострадавшими.
Напомним, футболисты избили чиновника Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок, возможна пожизненная дисквалификация.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Полиция поставила Кокорину и Мамаеву ультиматум Избитый Кокориным и Мамаевым мужчина рассказал подробности нападения В Сети рассказали о еще одной выходке Кокорина и Мамаева
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин и Мамаев получили статью106
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил220
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением376
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева210
Дзюбу спросили о деле Мамаева и Кокорина5
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
08:15
Кокорин и Мамаев получили статью
Футбол
00:47
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил
Футбол
02:49
Захарова предложила представить, что футболистов будут «бить в табло»
Футбол
08:45
Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию
Футбол
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
04:33
«Все обо**али»: Фурсенко о Кокорине и Мамаеве
Футбол
05:38
Уткин сделал неожиданное заявление
Футбол
01:16
60 нарушений ПДД на 119 тысяч. Все о брате Кокорина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение