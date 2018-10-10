Назван готовый приютить Кокорина и Мамаева ФК

Назван готовый приютить Кокорина и Мамаева футбольный клуб

Иванов заявил, что нельзя ставить крест на спортивной карьере Кокорина и Мамаева, так как они «отдали большую часть жизни этому делу», передает Ura.ru.

По мнению президента ФК «Урал», на футболистов «навешали всех собак», хотя еще не закончено разбирательство, не было суда, а сами спортсмены не прокомментировали ситуацию.

При этом он согласился, что участие Кокорина и Мамаева в потасовках — «это очень некрасивый поступок».

После окончания разбирательства «Урал» готов к любому контакту с высококвалифицированными спортсменами.

«Они еще молодые парни, их еще можно наставить на путь истинный. Этот поступок не пройдет для них просто так», — добавил Иванов.

Отмечается, что основным условием для трудовых соглашений между ФК и игроками станет взаимная договоренность по финансовым условиям.

Ранее стало известно, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отказались добровольно явиться на допрос в полицию.

До этого адвокат Умалат Сайгитов сообщил, что спортсмены извинятся перед пострадавшими.

Напомним, футболисты избили чиновника Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок, возможна пожизненная дисквалификация.