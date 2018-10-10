Ещё
Россияне верят в справедливое наказание для Кокорина и Мамаева
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мамаев явился на допрос
Мамаев явился на допрос

Россияне верят в справедливое наказание для Кокорина и Мамаева 

Рамблер + ещё 47 2 часа назад
Фото: Instagram
Более половины россиян (53 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что новые скандалы вряд ли сойдут с рук Александру Кокорину и Павлу Мамаеву: на этот раз они «нарвались не на тех».
Респондентам задали такой вопрос: «Насколько вероятно, что последние скандальные инциденты сойдут Кокорину и Мамаеву с рук?». 42 процента опрошенных считают, что это «очень вероятно». По их мнению, богатые футболисты смогут «отмазаться».
Еще пять процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 20 456 человек.
Ранее в соцсетях появилось видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука.
После этого в полиции возбудили два уголовных дела. Пока их фигурантами являются «неустановленные лица». Но, по словам источника ТАСС, в ближайшее время футболисты могут стать подозреваемыми и обвиняемыми по этим делам. Правоохранители считают их зачинщиками конфликтов.
После инцидента пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту футбольного клуба «Зенит» Сергею Фурсенко и поговорили с ним от имени вице-премьера Виталия Мутко. В ходе беседы Фурсенко заявил, что отмазывать футболистов никто не будет.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин и Мамаев получили статью106
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил220
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением376
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева210
Дзюбу спросили о деле Мамаева и Кокорина5
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
08:15
Кокорин и Мамаев получили статью
Футбол
00:47
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил
Футбол
02:49
Захарова предложила представить, что футболистов будут «бить в табло»
Футбол
08:45
Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию
Футбол
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
04:33
«Все обо**али»: Фурсенко о Кокорине и Мамаеве
Футбол
05:38
Уткин сделал неожиданное заявление
Футбол
01:16
60 нарушений ПДД на 119 тысяч. Все о брате Кокорина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение