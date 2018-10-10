Россияне верят в справедливое наказание для Кокорина и Мамаева 

Более половины россиян (53 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что новые скандалы вряд ли сойдут с рук Александру Кокорину и Павлу Мамаеву: на этот раз они «нарвались не на тех».
Респондентам задали такой вопрос: «Насколько вероятно, что последние скандальные инциденты сойдут Кокорину и Мамаеву с рук?». 42 процента опрошенных считают, что это «очень вероятно». По их мнению, богатые футболисты смогут «отмазаться».
Еще пять процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 20 456 человек.
Ранее в соцсетях появилось видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука.
После этого в полиции возбудили два уголовных дела. Пока их фигурантами являются «неустановленные лица». Но, по словам источника ТАСС, в ближайшее время футболисты могут стать подозреваемыми и обвиняемыми по этим делам. Правоохранители считают их зачинщиками конфликтов.
После инцидента пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту футбольного клуба «Зенит» Сергею Фурсенко и поговорили с ним от имени вице-премьера Виталия Мутко. В ходе беседы Фурсенко заявил, что отмазывать футболистов никто не будет.