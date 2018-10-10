Ещё
Адвокат Кокорина анонсировал извинения футболистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адвокат Кокорина анонсировал извинения футболистов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 41 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев извинятся перед пострадавшими, сообщил адвокат Умалат Сайгитов.
Сайгитов заявил, что Кокорин и Мамаев — «нормальные ребята с нормальным воспитанием», которые «принесут извинения», передает «Интерфакс».
Он добавил, что более подробные комментарии защита сможет дать позже, когда «будет ясность».
При этом Геннадий Удунян, адвокат директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, пострадавшего в инциденте со спортсменами, не знает о желании футболистов принести извинения, передает ТАСС.
Он добавил, что инцидент должен квалифицироваться по ст. 213 УК («Хулиганство»), «данная статья прекращения уголовного дела за примирением сторон не предусматривает».
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев собираются сделать официальное заявление. До этого стало известно, что расследование уголовных дел о побоях было передано из ОВД Пресненский в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
Также сообщалось, что спортсмены не явились на допрос, их интересы представлял адвокат.
Напомним, в понедельник футболисты предположительно избили чиновника Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок, возможна пожизненная дисквалификация.
Жена Мамаева уже подала на развод, заявив, что ей стыдно за супруга.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Мамаев и Кокорин предали российский футбол.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Сети рассказали о еще одной выходке Кокорина и Мамаева Избитый Кокориным и Мамаевым мужчина рассказал подробности нападения Появились подробности избиения Кокориным и Мамаевым федерального чиновника
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все обо**али»: Фурсенко о Кокорине и Мамаеве41
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева209
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением369
Кокорин и Мамаев готовят официальное заявление246
В Сети сравнили жен Хабиба и Макгрегора131
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
02:49
Захарова предложила представить, что футболистов будут «бить в табло»
Футбол
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
04:33
«Все обо**али»: Фурсенко о Кокорине и Мамаеве
Футбол
05:38
Уткин сделал неожиданное заявление
Футбол
01:16
60 нарушений ПДД на 119 тысяч. Все о брате Кокорина
Футбол
03:28
Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении
Футбол
00:43
Кокорин и Мамаев готовят официальное заявление
Футбол
03:27
Жена Мамаева подала на развод
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение