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Жена и сын Кокорина оказались в больнице
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Жена и сын Кокорина оказались в больнице 

Рамблер 2 часа назад
Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова вместе с годовалым сыном оказались в больнице, пишет Starhit со ссылкой на отца Валитовой.
Бизнесмен Руслан Валитов рассказал, что в пятницу у его внука поднялась высокая температура, и Дарья вместе с малышом отравилась в больницу.
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По словам Валитова, и он, и Дарья узнали о похождениях Кокорина из СМИ.
«Для меня это было шоком. В моем представлении Александр — совершенно непьющий человек. А тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки», — сказал бизнесмен.
Ранее стало известно, что супруга Павла Мамаева Алана подала на развод после скандала с участием мужа. Она заявила, что ей стыдно за Павла.
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