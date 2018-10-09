Жена и сын Кокорина оказались в больнице

Бизнесмен Руслан Валитов рассказал, что в пятницу у его внука поднялась высокая температура, и Дарья вместе с малышом отравилась в больницу.

По словам Валитова, и он, и Дарья узнали о похождениях Кокорина из СМИ.

«Для меня это было шоком. В моем представлении Александр — совершенно непьющий человек. А тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки», — сказал бизнесмен.