Кокорин и Мамаев могут избежать тюрьмы

"Если бы дело не вызывало такой резонанс, то обоим хулиганам вообще бы ничего не грозило, поскольку в подобных ситуациях наш закон, к сожалению, слабо защищает потерпевших. За причинение какого-то имущественного вреда наказание более суровое, как ни странно, чем за вред, который причиняется здоровью", — цитирует Жорина ФАН.

Эксперт отметил, Что статью 116 Уголовного кодекса России "Побои" декриминализировали и сейчас за нее не сажают в тюрьму. Также избегают тюремных сроков нарушители статьи 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

"Есть еще статья 112 УК РФ, "Причинение средней тяжести вреда здоровью", за которую иногда все-таки сажают. Но здесь все будет зависеть и от результатов медэкспертизы, и от позиции потерпевшей стороны", — отметил адвокат.

8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин . Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.

Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы "Пекин", где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой . В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По сообщениям СМИ, оба футболиста были задержаны и доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России "Побои".

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